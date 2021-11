Neue Feuerwache alarmiert : „Das war knapp“ – Frauen gerät in Geesthacht Essen in Brand

Weil die Feuerwehr in der wachsenden Stadt die gesetzliche Hilfsfrist nicht mehr überall einhalten konnte, hatte die Politik 2019 den Bau der Feuerwache Nord beschlossen. Nun hatten die Retter ihren Premieren-Einsatz.

Geesthacht | Premieren-Einsatz für die Retter von Geesthachts neuer Feuerwache Nord am Mittwochnachmittag: Drei Tage nach der offiziellen Inbetriebnahme rückten die Feuerwehrleute zu einem Brand ganz in der Nähe aus. Zwei junge Frauen war in einem Einfamilienhaus am Hohenhorner Weg die Zubereitung des Essens außer Kontrolle geraten. Das Essen geriet in Brand. 1...

