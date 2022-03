Sprachbarriere, Haustiere, TÜV : Das bewegt freiwillige Helfer für Ukraine-Flüchtlinge in Ahrensburg

Behördengänge, Unterstützung bei alltäglichen Fragen und dem Leben in einem Land, dessen Sprache man nicht spricht: Beim Freundeskreis für Flüchtlinge Ahrensburg engagieren sich bereits 70 Personen als Mentoren.

Ahrensburg | Drei Busse mit ukrainischen Flüchtlingen sind vor Kurzem in der zentralen Unterkunft an der Turnhalle der Beruflichen Schulen des Kreises in Ahrensburg eingetroffen. Es werden nicht die letzten sein. Weiterlesen: Drei Busse mit Geflüchteten aus der Ukraine in Stormarn eingetroffen Geflüchtete werden auf die Kommunen verteilt „Wir bereiten uns...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.