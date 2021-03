Verstöße gegen Corona-Regeln : Bad Oldesloe und Glinde beauftragen Corona-Sicherheitsdienst

Die Städte Glinde und Bad Oldesloe setzen ab dem Wochenende einen Sicherheitsdienst zur Kontrolle der Maskenpflicht ein.

Bad Oldesloe/Glinde | Das besser werdende Wetter lockt immer mehr Bürger wieder in die Innenstädte und in die Einkaufsbereiche. Das zeigt sich in Bad Oldesloe und Glinde bereits seit Wochen und verstärkt sich immer weiter, während die Temperaturen steigen. In Bad Oldesloe gibt es schon lange die Forderung danach, dass ein Sicherheitsdienst das offenbar mit der Amtshilfe...

