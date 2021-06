Holstein und Südholstein : Kunden und Mitarbeiter sollen von Sparkassen-Fusion profitieren

Die Sparkassen Holstein und Südholstein streben ihre Fusion an. Was würde sich im Kreis Stormarn für die Kunden und Mitarbeiter dadurch verändern? Die Sparkasse Holstein sieht in dem Zusammenschluss vor allem Chancen.

Bad Oldesloe | Zwischen Uetersen und Fehmarn soll der größte Finanzdienstleister des Landes entstehen: Die Sparkassen Holstein und Südholstein haben ein Fusions-Projekt gestartet. Es werden jetzt die entsprechenden Schritte in die Wege geleitet. Doch sowohl für Mitarbeiter als auch Kunden sind noch viele Fragen offen - auch in Stormarn. Mehr lesen: Neuer Primus i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.