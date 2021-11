Fußball-Oberliga Süd : Wegen Corona: Spiel des SV Preußen Reinfeld gegen FC Dornbreite fällt aus

So richtig in den Rhythmus findet der SV Preußen Reinfeld nicht. Weil das Spiel gegen den FC Dornbreite wegen eines Corona-Verdachtsfalls abgesagt wurde, pausiert der SVP bereits zum fünften Mal in dieser Saison.

Reinfeld | In der Fußball-Oberliga Süd hat der SV Preußen Reinfeld seit drei Spielen nicht verloren (ein Sieg, zwei Unentschieden) und sein Punktekonto nach zehn Spielen auf elf Zähler aufgestockt. Der FC Dornbreite ist unterdessen in den vergangenen drei Spielen leer ausgegangen. Kein Wunder, dass die Stormarner alle Hebel in Bewegung setzten, um am Sonntag, 28...

