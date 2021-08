Traditionsfest in Reinfeld : Veranstalter plant jetzt „Sommernächte am See“ statt Karpfenfest

Auch 2021 wird es keine Karpfenfest in Reinfeld geben. Das Traditionsfest wurde abgesagt. Veranstalter Martin Huss plant aber schon zeitnah ein anderes Event.

Reinfeld | Keine gute Zeit für Karpfenfans in Reinfeld: der Gasthof Kalkgraben hat für immer geschlossen und nun fällt auch noch das Karpfenfest zum zweiten Mal in Folge durch die Pandemie-Einschränkungen aus. Aber ein wenig (anders) soll doch noch gefeiert werden in der Stormarner Karpfen-Kleinstadt. Weiterlesen: Reinfeld will keine Kompromisse beim Karpfenf...

