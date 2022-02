Fußball-Regionalliga Nord : Unwetterwarnung: Heimspiel des VfB Lübeck gegen Drochtersen/Assel wird verlegt

Das Endspiel im Kampf um das Erreichen der Meisterrunde in der Fußball-Regionalliga Nord zwischen dem VfB Lübeck und der SV Drochtersen/Assel findet nicht am Freitag, 18. Februar, sondern erst eine Woche später statt.

Lübeck | Am Donnerstagmittag sah es noch so aus, als könnte das für Freitag, 18. Februar, geplante Heimspiel des VfB Lübeck in der Fußball-Regionalliga Nord gegen die SV Drochtersen/Assel ausgetragen werden. Um 12.45 Uhr hatte der Verein die Medienvertreter im Presseraum versammelt und lediglich darauf hingewiesen, dass beide Vereine und der Norddeutsche Fußba...

