Coronavirus in Stormarn : Gesundheitsamt vermeldet 28 Corona-Neuinfektionen in Kreis

Der Anstieg ist nicht mehr so deutlich wie in der Vorwoche, was in der Konsequenz den Inzidenzwert im Kreis unter 40 sinken lässt.

Bad Oldesloe | Erneut war die Zahl der Neuinfizierten über das Wochenende zweistellig, aber mit 28 Neuinfektionen niedriger als in der Vorwoche. Somit sinkt der Inzidenzwert laut der Angaben des Gesundheitsamts Stormarn auf 38,5 mit Blick auf die vergangenen sieben Tage. Das teilte die Kreisverwaltung am Montag, 23. August, mit. 28 Neuinfektionen und ein Inzidenz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.