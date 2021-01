Corona-Virus in Stormarn : Zahlreiche Neuinfektionen, fünf Todesfälle und nur noch ein freies Intensivbett

Fünf weitere Covid-19-Patienten sind innerhalb von 24 Stunden in Stormarn verstorben. Nur noch ein Intensivbett frei.

Bad Oldesloe | In den vergangenen Tagen schienen die Neuinfektionszahlen in Stormarn zu sinken. Doch wie so oft in der Corona-Pandemie war es viel zu früh, um eine Entwarnung zu geben, auch wenn direkt wieder erste Rufe nach Lockerungen laut wurden. Dass die Situat...

