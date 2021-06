St. Adolf Stift Reinbek : Corona-Bürgertestzentrum im „Waldhaus“ wird Ende Juni geschlossen

Das Waldhaus hat seinen Gastronomie- und Hotelbetrieb wieder aufgenommen, gleichzeitig sinkt der Bedarf an Tests.

Reinbek | Das Krankenhaus St. Adolf-Stift in Reinbek hatte – beauftragt vom Kreis Stormarn – am 29. März in den Räumlichkeiten des Waldhauses Reinbek ein Bürgertestzentrum eingerichtet. Dort wurden täglich bis zu 140 Personen auf das Coronavirus getestet. Zuletzt kamen allerdings laut der Klinik nur noch 60 Testlinge pro Tag. Waldhaus wieder im Hotel- und Ga...

