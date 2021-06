Betreiber hochmotiviert : Bad Oldesloer Kino ist bereit für den Re-Start nach Shutdown

Nach acht Monaten Corona-Pause kann das OHO-Kino wieder öffnen und bekommt sogar noch neue Soundsysteme.

Bad Oldesloe | Noch fehlt das Stimmengewirr im Foyer und der Popcorn-Geruch in der Luft, aber wer dem Bad Oldesloer Kino-Chef Heinz Wittern zuhört, bekommt schon echtes Filmhaus-Gefühl vermittelt. Nach acht Monaten Pause wirkt Wittern geradezu in jugendlich-euphorischer Vorfreude, die Türen wieder öffnen zu können. „Für Leute in meinem Beruf ist es ungewöhnlich, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.