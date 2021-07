Feuer in Henstedt-Ulzburg : Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus-Rohbau

In dem Rohbau war auch bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Henstedt-Ulzburg | Ein Feuer in einem Rohbau hat die Feuerwehr in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) am Sonnabendmorgen für rund zweieinhalb Stunden beschäftigt. Gegen 6 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Im Kirchweg sollte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses brennen. Bereits auf der Weg zur Einsatzstelle war für die ersten Einsatzkräfte eine Anfahrt auf Sicht mögl...

