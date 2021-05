Feuerwehr Bargteheide : Dachstuhl gerät bei Sanierungsarbeiten in Brand

In Bargteheide ist bei Dachdeckerarbeiten ein Feuer in einem Dachstuhl ausgebrochen.

Bargteheide | Offenbar bei Dachdeckerarbeiten geriet am Montagnachmittag,10. Mai, in der Straße „Am Dornbusch“ in Bargteheide der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Es wird darum gebeten, die Straßen „Am Dornbusch" und „Am Bargfeld“ weiträumig zu umfahren. Mehrere Wehren im Einsatz Facebook Iframe Die Feuerwehr ist mit vier Freiwilligen Wehre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.