Impfungen gegen Coronavirus : DRK sucht in Stormarn dringend Personal für Corona-Impfstationen

Schon zeitnah sollen die Impfstationen und weitere mobile Impfteams auch in den Kreisen Stormarn und Herzogtum-Lauenburg helfen, die vierte Corona-Welle zu brechen. Dafür fehlt es noch an Personal.

Bad Oldesloe | Ab 25. November können Termin für über 60-Jährige in den Corona-Impfstationen unter www.impfen-sh.de gebucht werden. Das gilt auch für die Stationen in Stormarn und dem Herzogtum-Lauenburg in Alt-Mölln, Geesthacht, Bad Oldesloe, Großhansdorf und Glinde. Deutsches Rotes Kreuz sucht Personal für Impfstationen Diese werden wieder vom Deutschen Rote...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.