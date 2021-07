DRK-Blutspende in Reinfeld : O'zapft is! – nächster Aderlass in der Matthias-Claudius-Schule

Für Blut gibt es keinen künstlichen Ersatz – nur kontinuierliches Spenden kann die Blutversorgung für Patienten sicherstellen.

Reinfeld | Der DRK-Ortsverein Reinfeld bietet die nächsten Blutspendetermine an und hofft, dass viele Menschen das Angebot nutzen: Mittwoch, 28. Juli, und Donnerstag, 29. Juli, jeweils in der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Matthias-Claudius-Schule am Marktplatz. Bis zu 15.000 Blutspenden täglich erforderlich Da in Deutschland jeden Tag bis zu 15.000 B...

