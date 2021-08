Lokalpolitiker entsetzt : DLRG-Vereinsheim in Bad Oldesloe ist eine heruntergekommene Baracke

Seit Jahren weist die DLRG auf den Zustand ihres Vereinsheims hin, doch passiert ist nichts. Jetzt zeigten sie die heruntergekommenen Räumlichkeiten erneut Lokalpolitikern.

Bad Oldesloe | Es riecht vermodert und verschimmelt, wie in einem seit Jahren nicht belüfteten Keller. Der Holzboden ist uneben und scheint an einigen Stellen leicht nachzugeben. An der Decke sind Verfärbungen zu erkennen, die Fensterläden sind geschlossen, manche lassen sich auch gar nicht mehr öffnen. Das alles klingt nach einem „Lost place“ oder einem Szenario...

