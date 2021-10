Plätze frei im Schwimmtraining : DLRG Bargteheide erhöht die Kapazität für den Schwimmunterricht

Nach der Corona-Zwangspause nimmt der Schwimmunterricht bei der DLRG Bargteheide jetzt richtig Fahrt auf.

Bargteheide | In den Sommermonaten, wenn viele Menschen zur Abkühlung oder als Freizeitspaß in Seen und Meere springen, wird die Diskussion jedes Jahr lauter. Denn die Zahl der Badetoten schreckt immer wieder auf und schnell wird klar, dass diese Zahl auch daran geknüpft ist, dass zu wenige Kinder und Jugendliche schwimmen lernen. Corona-Pandemie verschärfte Pro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.