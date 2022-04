Gegen den Tod im Wasser : DLRG Bargteheide bietet „Rettungsschwimmen für alle“ an

Nach zweijähriger Pause möchte die DLRG Bargteheide wieder mehr Menschen für das Rettungsschwimmen fit machen und so für eine Verringerung tragischer Badeunfälle sorgen.

Bargteheide | Die Zahl der schweren und tödlichen Badeunfälle an Deutschlands Seen und Stränden sorgt seit Jahren für Schlagzeilen. Und immer wieder weisen die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) auf die steigende Zahl an Nichtschwimmern, die maßgeblich – gepaart mit Leichtsinn und Überschätzung – für viele Badeunfälle verantwortlich i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.