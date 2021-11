Wegen Corona-Pandemie : Veranstaltungen zum Volkstrauertag in Ahrensburg abgesagt

Wie Bürgervorsteher Roland Wilde mitteilt, müssten die üblichen Gedenkveranstaltungen an den Mahnmalen in Ahrensfelde, Wulfsdorf, und Ahrensburg coronabedingt abgesagt werden.

