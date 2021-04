Coronavirus in Stormarn : Steigende Zahl von Corona-Fälle in Stormarner Kitas, Schulen und Pflegeheimen

In sieben Kitas und elf Schulen sowie zehn Betrieben und zwei Pflegeheimen sind in Stormarn Coronafälle aufgetaucht.

Bad Oldesloe | Das Gesundheitsamt Stormarn hat am Mittwoch, 21. April, wieder einen Einblick in die genauen Informationen zum aktuellen Corona-Infektionsgeschehen in Stormarn gegeben. Aktuell gibt es demnach diverse Corona-Fälle in Kitas, Schulen, Betrieben und Pflegeheimen. 22 Corona-Fälle in Kitas und Schulen Insgesamt wurden zuletzt 22 Corona-Fälle in si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.