Coronavirus in Stormarn : Sieben Covid-19-Patienten liegen im Kreis auf Intesivstation

Keine Zeit zum Durchatmen, im Gegenteil: Die Corona-Lage im Kreis Stormarn ist heikel, die Zahl der Neuinfektionen gestiegen, die Inzidenz somit auch. Sieben Covid-19-Patienten liegen auf intensiv.

Bad Oldesloe | Die Corona-Zahlen gehen in Stormarn weiter nach oben: Das Gesundheitsamt des Kreises meldet aktuell (Mittwoch, 29. Dezember, 15 Uhr) insgesamt 154 Neuinfektionen. Das sind 38 mehr als noch am Vortag. Auf Basis der 566 derzeit gemeldeten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage im Kreis Stormarn mit seinen gut 244.000 Einwohnern ergibt das eine In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.