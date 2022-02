Corona-Zahlen aktuell : Sechs Covid-19-Patienten werden in Stormarn invasiv beatmet

Weniger Neuinfektionen innerhalb eines Tages und eine geringere Inzidenz. Die Corona-Zahlen gehen im Kreis Stormarn aktuell runter.

Bad Oldesloe | Zur Corona-Lage in Stormarn: 255 Neuinfektionen hat es innerhalb eines Tages gegeben, teilte das Gesundheitsamt des Kreises am Freitagnachmittag, 25. Februar, mit. Tags zuvor waren es noch 377 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. 350 mit Corona infizierte Stormarner verstorben Damit beträgt die Gesamtzahl der klinisch bestätigten und erfassten C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.