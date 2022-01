Corona-Zahlen aktuell : Gesundheitsamt Stormarn weiter überfordert mit Anzahl der Infektionen

Die hohe Zahl an Neuinfektionen und Kontaktpersonen ist weiterhin zu groß für das Gesundheitsamt des Kreises Stormarn.

Bad Oldesloe | Auch in der neuen Woche muss das Gesundheitsamt des Kreises Stormarn wieder vor der hohen Anzahl der Infektions- und Kontaktmeldungen kapitulieren. Durch die 143 Corona-Neuinfektionen seit Sonnabend liegt die Inzidenz jetzt bei 410,1. In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 1002 Corona-Fälle bestätigt. Aktuell 1685 Corona-Infizierte in Sto...

