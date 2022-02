Familienzentren in Stormarn : Corona-Situation sorgt für Änderungen bei Elternvorträgen

Die Organisatorinnen reagieren. Aktuell geplante Vorträge finden nur online statt oder werden verschoben.

Bad Oldesloe/Trittau | Die weiterhin hohen Neuinfektions-Werte sorgen dafür, dass auch die Familienzentren in Stormarn reagieren müssen. Betroffen sind die Planungen für die aktuelle Elternvortragsreihe. Eigentlich sollte der Vortrag zum Thema „Neustart – Trotz Ungewissheit mit Freude in den Familienalltag“ nämlich live in Präsenz stattfinden. Doch jetzt ist entschieden ...

