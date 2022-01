Zeichen gegen „Spaziergänge“ : Bündnis in Ahrensburg veranstaltet Corona-Kundgebung für Solidarität

Der Runde Tisch Ahrensburg will nicht nur zusammenkommen, um Solidarität mit den Angehörigen von Corona-Opfern zu zeigen. Die Kundgebung ist auch ein Zeichen gegen die sogenannten „Spaziergänge“ in der Schlossstadt.

Ahrensburg | Genau an dem Tag, an dem vor zwei Jahren die erste Infektion mit dem Coronavirus in Deutschland nachgewiesen wurde, veranstaltet der Runde Tisch Ahrensburg eine Corona-Kundgebung. Diese findet am Donnerstag, 27. Januar, ab 17.30 Uhr am Rondeel in Ahrensburg statt – mit Maske und Abstand. Zeichen gegen die sogenannten „Spaziergänge“ „Staatliche M...

