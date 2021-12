Corona-Maßnahmen verschärft : Kreisverwaltung Stormarn führt 3G-Regel in allen Gebäuden ein

An Montag können alle Liegenschaften der Kreisverwaltung Stormarn nur noch von Personen betreten werden, die entweder gegen Corona geimpft, von einer Covid-19-Erkrankung genesen oder frisch getestet sind.

