Corona-Notbremse in Stormarn : Stormarner Inzidenzwert steigt weiter leicht an auf 106,5

In den vergangenen sieben Tagen kamen insgesamt 260 positive Corona-Tests in Stormarn hinzu.

Bad Oldesloe | Während die Corona-Notbremse für Stormarn bereits beschlossen ist und ab Sonnabend, 24. April, in Kraft tritt, ist der Inzidenzwert am Freitag, 23. April, weiter gestiegen. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag 35 weitere bestätigte Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Stormarn laut der Statistik der Landesmeldestelle auf...

