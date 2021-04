Coronavirus in Stormarn : Inzidenzwert nähert sich mit 51 Neuinfektionen weiter der kritischen 100

Der Corona-Inzidenzwert ist erneut leicht angestiegen. Er liegt mit 95,8 jetzt nur noch knapp unter der kritschen 100er-Grenze.

Bad Oldesloe | Der Kreis Stormarn hat am Donenrstag, 15. April, 51 weitere positive Corona-Tests im Kreisgebiet bestätigt. Damit steigt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 234. Der auf 100.000 Bürger umgerechnete Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt daher leicht auf 95,8 an und nähert sich weiter der kritischen Marke von 100. Solle an dr...

