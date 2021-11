115 Infektionen in 24 Stunden : Corona-Inzidenzwert in Stormarn erreicht neuen Jahres-Höchstwert

Die Pandemie-Situation in Stormarn entwickelt sich immer dramatischer. Einen höheren Inzidenzwert hat es 2021 im Kreis noch nicht gegeben.

Bad Oldesloe | Seit Wochen steigen die Corona-Infektionszahlen auch im Kreis Stormarn deutlich an. Aber einen so drastischen Anstieg gab es seit Beginn des Jahres auf dem Höhepunkt der dritten Welle nicht mehr. Denn innerhalb von nur 24 Stunden wurden in Stormarn 115 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Weiterlesen: Wo man sich in Stormarn auf Corona testen lassen ka...

