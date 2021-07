Corona in Stormarn : 4,9 – Inzidenz im Kreis steigt wieder leicht an

Zwei weitere Neuinfektionen binnen 24 Stunden und zwölf weitere Virusfälle innerhalb der vergangenen sieben Tage gibt es in Stormarn.

Bad Oldesloe | Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Stormarn zieht langsam wieder an: Nach 4,5 (tags zuvor) betrug die Inzidenz am Mittwoch, 7. Juli (Stand: 14 Uhr), 4,9. Das geht aus den aktuellen Daten des Gesundheitsamtes des Kreises hervor. In den letzten 24 Stunden hat es erneut zwei Neuinfektionen gegeben, innerhalb der vergangenen sieben Tage insgesamt zwölf weit...

