Coronavirus in Stormarn : Inzidenzwert bleibt siebten Tag in Folge über 100

Der für die Corona-Maßnahmen wichtige Inzidenzwert liegt im Kreis Stormarn jetzt den siebten Tag in Folge über 100.

Bad Oldesloe | Über das Wochenende sind in Stormarn insgesamt 74 Corona-Neuinfektionen neu hinzugekommen. Das bestätigte das Kreisgesundheitsamt am Montag, 26. April. Weiterlesen: Diese Corona-Regeln gelten in Stormarn Inklusive einer statistischen Bereinigung ergibt sich daraus eine Gesamtzahl an Infizierten seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 von jetzt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.