Corona-Inzidenz auf Rekordhoch : So viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie im Kreis Stormarn

Den vierten Tag in Folge muss das Gesundheitsamt des Kreis Stormarn über 100 Corona-Neuinfektionen bestätigen. Der Inzidenzwert steigt damit zum zweiten Mal in der Pandemie im Kreis über 200.

Bad Oldesloe | Nachdem in der vergangenen Woche die Zahl der klinisch bestätigten Corona-Neuinfektionen an einigen Tagen leicht zurückgegangen war, kehrt sich dieser Trend in dieser Woche um. Rekord-Inzidenz von jetzt 220,8 Den vierten Tag in Folge musste das Gesundheitsamt über 100 neue Corona-Fälle bestätigen. Am Donnerstag, 9. Dezember, waren es 133. Damit ...

