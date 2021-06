Corona in Stormarn : Inzidenz im Kreis geht weiter runter – von 5,3 auf 4,9

Wie am Tag zuvor teilt das Gesundheitsamt im Kreis Stormarn eine Corona-Neuinfektion mit. In den vergangenen sieben Tagen gab es insgesamt zwölf Fälle.

Bad Oldesloe | Wie am Vortag: Eine Corona-Neuinfektion in 24 Stunden in Stormarn (Stand: 30. Juni, 14 Uhr). Damit sind, laut Gesundheitsamt des Kreises, 7094 Fälle bestätigt. Davon gelten 6758 Personen als genesen. 30 Personen sind aktuell infiziert, 306 Personen verstorben. Zwölf Infizierte in den vergangenen sieben Tagen Zwölf Neuinfektionen in den vergangen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.