Corona in Stormarn : 22 Neuinfektionen in einer Woche –Inzidenz im Kreis nun bei 9,0

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Kreis Stormarn steht nun bei 7131. Davon sind 6792 Personen wieder genesen und 33 aktuell infiziert.

Bad Oldesloe | Das Corona-Virus breitet sich langsam wieder im Kreis Stormarn aus: Die Zahlen gehen seit einigen Tagen nicht nur in Stormarn kontinuierlich nach oben. So beträgt die Inzidenz im Kreis aktuell 9,0 (nach 6,6 am Vortag). Dahinter stehen bestätigte 22 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, wie das Gesundheitsamt des Kreises mitteilt (Stand: F...

