Inzidenz in Stormarn bei 18,8 : Zweiter Sonntag in Folge ohne Corona-Neuinfektion

Gesundheitsamt Stormarn teilt elf Corona-Neuinfektionen von Samstag bis Montag und ein Todesopfer in der Altersgruppe über 80 mit. Inzidenzwert sinkt auf 18,8.

Bad Oldesloe | Seit dem 5. Juni, haben sich weitere elf Stormarner mit dem Corona-Virus infiziert: Sechs am Sonnabend, keiner am Sonntag und fünf am Montag, 7. Juni (Stand 14.30 Uhr). Damit verzeichnet der Kreis zum zweiten Mal in Folge keine neue Infektion an einem Sonntag. Dafür muss das Gesundheitsamt des Kreises Stormarn auch ein weiteres (das 301.) Todesopfe...

