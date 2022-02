Corona in Stormarn : Corona-Impfung ohne Termin am 5. Februar in den Impfzentren

In Bad Oldesloe, Großhansdorf und Glinde können sich Impfwillige am Samstag gegen das Coronavirus impfen lassen – auch ohne Termine.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

04. Februar 2022, 19:20 Uhr

Bad Oldesloe/Großhansdorf/Reinbek | In den drei Stormarner Impfzentren, die mittlerweile ja offiziell erst in Impfstationen und dann in Impfstellen umgetauft wurden, können sich Impfwillige am Samstag, 5. Februar, spontan gegen das Coronavirus impfen lassen.

Aktion findet am Samstag 5. Februar ab 15 Uhr statt

Die Aktion findet am Samstag von 15 bis 19 Uhr statt. Möglich sind Erst-,Zwei- und Drittimpfungen und man muss vorher keinen Termin vereinbaren.

Pro Impfzentrum stehen 60 Impfdosen zur Verfügung. Somit können an den drei Standorten Bad Oldesloe, Großhansdorf und Glinde insgesamt 180 Personen ohne Termin geimpft werden.

Moderna und Biontech Impfstoffe stehen zur Verfügung

Personen über 30 Jahren werden mit dem Impfstoff des Herstellers Moderna geimpft, die Personen unter 30 Jahren mit dem Impfstoff des Herstellers Biontech. Ausdrücklich kann man sich den Impfstoff nicht selbst aussuchen. Es wird in den Impfzentren kein Impfstoff des gerade erst zugelassenen „Novavax“ zur Verfügung stehen.

Wer Nachfragen hat, kann diese natürlich im Vorfeld mit dem vor Ort anwesenden Arzt besprechen, teilt der Kreis Stormarn mit.

Dokumente stehen zum Download bereit

Mitzubringen sind ein Ausweisdokument und zusätzlich – wenn denn vorhanden – ein Impfausweis sowie die ausgefüllten Dokumente rund um die Impfung mit den modernen mRNA-Impfstoffen. Diese sind unter www.impfen-sh.de zum Download verfügbar.

Geimpft werden Menschen ab 12 Jahre. Je nach Andrang kann es zu Wartezeiten vor Ort kommen.

Info Hier findet man die drei Impfzentren in Stormarn Bad Oldesloe Konrad-Adenauer-Ring 2 23843 Bad Oldesloe

Großhansdorf Kortenkamp 6a 22927 Großhansdorf

Glinde Biedenkamp 1a 21509 Glinde

In ganz Schleswig-Holstein sind laut der Informationen des Landes von den 12-17-Jährigen bereits 79,6% mindestens einmal geimpft und 72,2% vollständig geimpft. Damit ist Schlesiwg-Holstein weiterhin bundesweit führend in dieser Altersgruppe. Bei den über 18-Jährigen sind bereits 89,8% vollständig geimpft und 71% geboostert.

Relativ hohe Impfquote in Schleswig-Holstein

79,7% aller Menschen in Schleswig-Holstein waren demnach am 2. Februar mindestens einmal geimpft, vollständig geimpft sind 78,6% und eine Auffrischimpfung haben 61,1% der Menschen erhalten.