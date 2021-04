In der Trauer nicht allein : Hospizverein Ahrensburg unterstützt zentrale Gedenkfeier für Corona-Tote

Der Hospizverein Ahrensburg weist auf die gemeinsame Gedenkfeier hin und stellt sein Trauerangebot vor.

Ahrensburg | Für Sonntag, 18. April, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum gemeinsamen Gedenken an die an Corona Verstorbenen aufgerufen. Auch der Hospizverein Ahrensburg unterstützt die zentrale Gedenkfeier für die Toten der Corona-Pandemie in Deutschland und informiert über seine Trauerangebote. Corona hat neben den Einschränkungen im täglichen Leben...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.