Coronavirus in Stormarn : Corona-Fälle in fünf Stormarner Kitas und Schulen bestätigt

In fünf Stormarner Kitas und Schulen sind Corona-Fälle bei Testungen nachgewiesen worden.

Bad Oldesloe | Die Sorgenfalten in der Stormarner Kreisverwaltung und vor allem im Gesundheitsamt werden nach den ersten Lockerungsschritten des Shutdowns wieder größer. Positive Tests in fünf Kitas und Schulen Wie Andreas Rehberg, Fachbereich Sicherheit und Gefahrenabwehr beim Kreis, am Montagmittag, 8. März, auf Tageblatt-Nachfrage bestätigte gibt es in aktuell fün...

