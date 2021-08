SHFV-Landespokal : Cemal Sezer hofft auf Ausbau seiner persönlichen Erfolgsserie

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck will sich am Sonntag bei Oberligist SV Todesfelde für die Niederlage im Landespokalfinale revanchieren. Cemal Sezer ist optimistisch, dass die Grün-Weißen das Viertelfinale erreichen.

Lübeck | Der erste Blick ging in Richtung der eingefleischte Fans, die ihren festen Platz ganz rechts auf der Sparkassen-Tribüne haben. Dort oben unter dem Dach des Dietmar-Scholze-Stadions an der Lohmühle hatten sich am Dienstag eine ganze Reihe von ihnen eingefunden, um das letzte Testspiel des VfB Lübeck vor dem Start in die Punktspielsaison zu verfolgen. A...

