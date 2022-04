Stadt hält an Konzept fest : Carsten Kock stellt Bürgermeister-Kandidaten in Bad Oldesloe vor

Nun ist es offiziell verkündet und bestätigt. Am 19. April sollen sich die Kandidaten Jörg Lembke und Tom Winter der Öffentlichkeit vorstellen. Moderieren wird Carsten Kock von RSH. Winter hatte das Format kritisiert.

Bad Oldesloe | Die anhaltende Kritik des Bürgermeisterkandidaten Tom Winter prallt an Gemeindewahlleiterin Heike Feig in Bad Oldesloe ab. Sie hält am von ihr ausgewählten Format für eine Präsentation der beiden Kandidaten für das Bürgermeisteramt in der Kreisstadt am 19. April fest, wie die Stadt offiziell bestätigt. 19.500 wahlberechtige Oldesloer wählen ihren B...

