Neue Infos zum Carportbrand : Polizei: Sachschaden in Steinburg beträgt um die 80.000 Euro

Nachdem Flammen Carport und Schuppen in Steinburg völlig zerstörten, ist die Doppelhaushälfte unbewohnbar, die Schadenssumme erheblich.

Steinburg | Nach dem Carportbrand am Samstagvormittag, 26. Februar, gegen 10.45 Uhr im Lasbeker Weg in Steinburg steht nun die Schadenshöhe fest. Der Sachschaden betrage zirka 80.000 Euro, teilte Polizei-Pressesprecherin Sandra Kilian mit. Weiterlesen: Carport-Feuer in Mollhagen Carport und Schuppen gingen komplett in Flammen auf. Auch die eine Hälfte des D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.