Feuerwehreinsätze : Carport mit zwei Pkw brennt in Grabau – Autobrand auch in Geesthacht

Die Feuerwehren können in Grabau verhindern, dass das Feuer auf zwei angrenzende Wohnhäuser übergreift. In Geesthacht brennt kurze Zeit später ebenfalls ein Auto.

Grabau/Geesthacht | Großeinsatz der Feuerwehren aus Schwarzenbek und dem Amt Schwarzenbek-Land in der Nacht zum Montag in Grabau (Kreis Herzogtum Lauenburg): An der Straße „Auf der Bullenkoppel“ standen gegen 2.10 Uhr zwei Autos, ein Carport und Teile eines Einfamilienhauses in Flammen. Den Feuerwehrleuten gelang es, eine Brandausbreitung auf zwei Einfamilienhäuser in...

