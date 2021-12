Vier Feuerwehren im Einsatz : Carport-Brand in Witzhave zerstört Harley und Campingbus

Das überlegte Handeln eines Anwohners und der Einsatz von vier freiwilligen Feuerwehren verhinderten Schlimmeres: Bei einem Carport-Feuer in Witzhave ist großer Sachschaden entstanden.

Witzhave | Ein Campingbus, ein Motorrad Harley-Davidson, Fahrräder, ein Strandkorb und weitere Gartenmöbel - alles verbrannt. Genau wir das Carport, in dem die guten Stücke untergebracht waren. Am frühen Dienstagmorgen hat ein Feuer in der Corbekstraße in Witzhave einen großen Sachschaden angerichtet. Das gesamte Ausmaß der Zerstörung wurde erst bei Tageslich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.