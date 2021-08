Zufällige Entdeckung : Cannabis-Pflanzen bei Rauchmelder-Einsatz in Lauenburg entdeckt

Dieser Feuerwehreinsatz nahm eine unerwartete Wende. Der Wohnungsbesitzer muss sich nun verantworten.

Lauenburg | Rauchmelder retten Leben und in diesem Fall deckte ein solches Gerät auch noch eine illegale Cannabis-Züchtung auf. Denn die illegalen Pflanzen eines Mannes in Lauenburg wurden am Sonnabend, 28. August, bei einem Einsatz eher zufällig entdeckt. Rauchmelder sorgt für Einsatz Gegen 3.40 Uhr hatte nämlich ein Rauchmelder in der Berliner Straße in L...

