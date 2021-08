Unfall im Kreisverkehr Glinde : Drei Fahrgäste nach Gefahrenbremsung des Busfahrers verletzt

Weil der Fahrer eines Linienbusses im Kreisverkehr in Glinde plötzlich stark abbremst, werden drei weibliche Passagiere aus ihren Sitzen geschleudert. Rätsel um die Ursache.

von Volker Stolten

05. August 2021, 11:25 Uhr

Glinde | Bei einem Unfall mit einem Linienbus im Kreisverkehr Kaposvarspange in Glinde trugen drei Fahrgäste Verletzungen davon.

Ursache für Bremsmanöver unklar

Der Linienbus war nach Angaben der Polizei auf der Möllner Landstraße aus Richtung Neuschönningstedt kommend gerade im Kreisverkehr in Richtung Ortszentrum unterwegs, als der 66-jährige Busfahrer aus unklarer Ursache eine Gefahrenbremsung durchführte.

Das hatte Folgen: Drei weibliche Fahrgäste (25, 47 und 54 Jahre alt) wurden aus ihren Sitzen geschleudert und verletzt. Die 25-jährige Reinbeker sogar so schwer, dass sie in ein Krankenhaus musste.

Hat jemand den Vorfall beobachtet?

Die Polizei in Glinde ermittelt in diesem rätselhaften Fall und hofft auf Zeugenaussagen. Wer hat das geschilderte Bremsmanöver des Busses beobachtet und kann Angaben zum möglichen Verkehrsfluss machen? Hinweise bitte an die Polizeistation unter Ruf (040) 710903-0.