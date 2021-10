Vor dem Rastplatz Ohlendiek : Bus gerät in Böschung – A1 zwischen Stapelfeld und Ahrensburg verengt

Etwa 500 Meter vor dem Rastplatz Ohlendiek war ein Gelenkbus in die Böschung geraten und blieb in gefährlicher Schräglage vor kleineren Bäumen und Buschwerk stehen.

Stapelfeld/Ahrensburg | Für Bergungsarbeiten wurde am frühen Sonntagmorgen, 24. Oktober, ein Teilstück der Autobahn A1 zwischen Stapelfeld und Ahrensburg auf eine Fahrspur verengt. Etwa 500 Meter vor dem Rastplatz Ohlendiek war ein Gelenkbus in die Böschung geraten und blieb in gefährlicher Schräglage vor kleineren Bäumen und Buschwerk stehen. Bus aus noch unbekannter Urs...

