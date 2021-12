Von Bad Oldesloe nach Berlin : „Moin, Herr Lehrer Klinck! Wie geht's denn so im Bundestag?“

Der Wahlerfolg hatte ihn selbst überrascht. Nun sitzt Kristian Klinck als SPD-Abgeordneter im neuen Bundestag. Mit seinem ehemaligen Schüler Cedric Looks aus Bad Oldesloe traf sich der Lateinlehrer zum Online-Interview.

Bad Oldesloe/Berlin | Plenarsaal statt Klassenzimmer. Für die SPD gewann Kristian Klinck den Wahlkreis Plön-Neumünster, sitzt nun erstmals im Bundestag. Zuvor unterrichtete der 42-Jährige am Theodor-Mommsen-Gymnasium in Bad Oldesloe. Schüler Cedric Looks hat seinen ehemaligen Lateinlehrer zum Interview getroffen - unter Pandemie-Bedingungen per Internet-Videokonferenz. ...

