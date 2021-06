Tötungsdelikt in Grönwohld : Revision – Bundesgerichtshof soll Totschlags-Urteil überprüfen

Anwalt des Verurteilten möchte das Urteil nicht hinnehmen.

Bad Oldesloe | Im Fall des auf einem Spielplatz in Grönwohld getöteten Mehmed G. (Namen geändert) will der Verteidiger des vor dem Landgericht in Lübeck verurteilten Angeklagten Tobias P. das Urteil überprüfen lassen und hat Revision eingelegt. Landgericht sieht Schuld als erwiesen an Eigentlich soll Tobias P. für zehn Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht sieh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.