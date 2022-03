Bürgermeisterwahl Bad Oldesloe : Tom Winter kritisiert Wahl-Duell-Show mit Radiomoderator

Vor der Bürgermeisterwahl in Bad Oldesloe am 8. Mai soll ein Wahl-Duell mit Jörg Lembke und Tom Winter stattfinden. Moderieren soll es RSH-Radiomann Carsten Kock. Winter kritisiert das Format und die Kommunikation.

Bad Oldesloe | Tom Winter gegen Jörg Lembke – so lautet der Zweikampf an den Wahlurnen um den Schreibtischstuhl des Bürgermeisters im Bad Oldesloer Rathaus am 8. Mai. Langsam nimmt jetzt auch der Wahlkampf in der Kreisstadt Fahrt auf. Tom Winter überrascht von Termin des Kandidaten-Duells Bisher ist dabei ein einziges offizielles Aufeinandertreffen der Kandida...

