Bürgermeisterwahl in Ahrensburg : S4, Parkplätze und Mieten: 7 Fragen an Kandidat Thomas Schreitmüller

Wie sich der Kandidat für das Bürgermeisteramt die Stadt zukünftig vorstellt, was er mit seinem Wahlspruch meint und welchen Slogan er der Stadt geben würde, beantwortet Thomas Schreitmüller im Interview.

Ahrensburg | Herr Schreitmüller, auf Ihrem Wahlplakat steht: „Da ist was drin für Ahrensburg“. Was ist „drin für Ahrensburg“, wenn Sie Bürgermeister werden? Dass die Stadt einen erfahrenen Fachmann bekommt, der in der Region bewiesen hat, dass Kommunalverwaltung bürgerfreundlich geht. Ich möchte mich um die wichtigen Themen in Ahrensburg mit Herz und Verstand k...

